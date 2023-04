Stiri pe aceeasi tema

- Focul a izbucnit la nivelul acoperișului, iar forțele de intervenție fac eforturi pentru a preintampina extinderea acestuia la restul cladiriiDin primele date, in interiorul caminului sunt cazate 45 persoane.Pana la aceasta ora nu au fost raportate victime.

- Pompierii Stației Miercurea Nirajului și Punctului de Lucru Sovata, impreuna cu pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Sangeorgiu de Padure, au intervenit miercuri, 5 aprilie, in jurul orei 2.30, cu trei autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de…

- Trei polițiști care se aflau in misiune de patrulare in Pojorata s-au dovedit providențiali pentru patru oameni. Oamenii legii, agent principal Vasilica Horgota, agent Alexandra Sauța și agent Laurențiu Zimbru, au observat in noaptea de miercuri spre joi langa Agenția CEC BANK un foc, motiv pentru ...

- O femeie și fiul ei au murit miercuri dimineața intr-un incendiu care le-a cuprisn locuința din localitatea Voivozi, județul Bihor. Potrivit ISU Bihor, pompierii au fost sesizați miercuri dimineața de un localnic din Voivozi, comuna Popești, cu privire la producerea unui incendiu la casa matușii sale.…

- 4 echipaje din cadrul Stației de Pompieri Vidra și 1 echipaj din cadrul Punctului de Lucru Soveja intervin cu 4 autospeciale de stingere și 1 ambulanța SMURD, intervin in satul Vizantea Manastireasca, comuna Vizantea Livezi, pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința și mai multe anexe,…

- In dimineața zilei de 21 februarie, intr-un apartament din Balți s-a produs o explozie, urmata de un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), in urma deflagrației au fost afectate geamurile unui apartament de la etajul 5 a unui bloc locativ, iar intr-o camera s-a…

- Pompierii au intervenit, joi, 9 februarie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in laboratorul de robotica al unui liceu din Barlad (Vaslui). Flacarile au cuprins si acoperisul, dar nu erau elevi in cladire.

- Aseara, un incendiu izbucnit la terasa unei case din Bujac a putut produce o explozie, dar pompierii au reușit sa scoata la timp buteliile din flacari. Focul a pornit de la un gratar. „In seara zilei de 03 februarie 2023, in jurul orei 22:30, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu…