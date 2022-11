A fost alerta in randul pompierilor constanțeni, ca urmare a izbucnirii unui incendiu intr-o incinta in care se aflau mai multe autoturisme. A fost vorba despre un incident care a afectat un service auto din municipiul Constanța. Pompierii de la ISU Dobrogea au fost chemați sa intervina, in noaptea de miercuri spre joi, pentru a […] The post Incendiu la un service auto: 15 mașini afectate, una dintre ele arzand in totalitate - FOTO first appeared on Ziarul National .