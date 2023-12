Incendiu la un garaj din Săcădat, Sovata Pompierii mureșeni intervin in aceste momente cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD, in colaborare cu pompierii SVSU SOVATA și CHIBED, pentru lichidarea unui incendiu ce a cuprins un garaj cu destinație de depozitare anvelope situat pe strada Joszef Attila din orașul Sovata. Incendiul este localizat in prezent la nivelul anexei, pe o suprafața de aproximativ 50 mp… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

