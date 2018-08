Stiri pe aceeasi tema

- Spania, care a depasit Italia ca destinatie preferata, a inregistrat aproape 21.000 de migranti pana acum in acest an, aproape mai multi decat pe intreg anul trecut, a mentionat aceasta agentie a ONU pentru migratie. In total, circa 55.000 de migranti au ajuns pe malurile Europei pana acum…

- Nava umanitara Lifeline, cu 233 de migranti la bord, a sosit miercuri seara in portul La Valetta din Malta, dupa o saptamana de asteptare in Mediterana, potrivit imaginilor difuzate in direct de AFP-TV, informeaza Agerpres.Vasul, inchiriat de o organizatie neguvernamentala germana cu acelasi…

- Ministrul de interne Matteo Salvini a interzis vineri acostarea in porturile italiene a navei Lifeline, care are la bord peste 220 de migranti salvati din Mediterana de organizatia umanitara germana Mission Lifeline, informeaza DPA. Salvini a afirmat ca nava trebuie preluata de Malta, relateaza Agerpres…

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept ''un imperativ umanitar urgent'', informeaza AFP si Reuters.…

- Sapte pompieri au fost raniti usor in timp ce actionau pentru stingerea unui incendiu la Europa Park, in Rust, vestul Germaniei, a anuntat politia duminica. Incendiul a inceput sambata seara intr-o...

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Brasov, o femeie de 32 ani, care o tinea in brate pe fiica sa minora de aproape un an, s-a angajat in traversarea DJ 104P, in localitatea Ucea de Sus, pe trecerea pentru pietoni. "Femeia a trecut prin spatele unui microbuz de transport persoane ce…

- O placuta surpriza ofera Teatrul de Comedie, invitand. in cadrul Festivalului Comediei Romanești, un prestigios caricaturist din Israel, sa expuna pe simezele Salii Radu Beligan, din foaier. ANDI CEAUȘU. a venit de la Tel Aviv la București aducand cu el citeva lucrari reprezentative, realizate in ultima…

- UPDATE ora 07:30 – Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat atacul cu cutit comis aseara la Paris, potrivit centrului american de supraveghere a site-urilor islamiste SITE Intelligence Group, relateaza AFP. „Autorul acestui atac cu cutitul la Paris este un soldat al Stat Islamic, iar operatiunea a fost…