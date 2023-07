Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa și mai multe anexe gospodarești in localitatea Cetan, comuna Vad. Apelul de urgența a venit in jurul orei 08:18, iar la misiune au luat parte trei autospeciale cu apa și spuma…

- EXERCIȚIU… Pompierii militari au intervenit in sprijinul polițiștilor vasluieni, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. La sosirea echipajelor…

- CALIFICARE… Zilele trecute, echipa de minifotbal a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Podul Inalt” Vaslui a participat la faza zonala a campionatului de minifotbal “Cupa ASPR”, competiție desfașurata la Botoșani. Pompierii vasluieni au facut o figura frumoasa, iar la final s-au clasat…

- Scafandrii au gasit, in noaptea de trecuta, cea de-a doua persoana cazuta in lacul Snagov, aceasta fiind decedata.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov, este vorba de o femeie in varsta de 27 de ani.Pompierii salvatori au fost alertati, ieri seara, pentru cautarea…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca o casa din localitatea Roșu, comuna Raducaneni a fost cuprinsa de flacari. UPDATE: Se pare ca pana la sosirea echipajelor de pompieri, incendiul a fost localizat de…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii, flacarile au izbucnit la o casa situata pe strada G. Tufescu, municipiul Iasi. Pompierii intervin la fata locului pentru a lichida flacarile…https://www.bzi.ro/o-casa-din-municipiul-iasi-cuprinsa-de-flacari-pompierii-intervin-4694111…

- CONDOLEANȚE…Un cunoscut ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vaslui s-a stins din viața dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Este vorba despre Constantin Tanasa, diagnosticat la finalul anului 2022 cu cancer gastric malign, stadiu IV. Sute de vasluieni s-au mobilizat la inceputul…

- CURSURI SUSPENDATE… Noua școli din județul Vaslui au fost inchise astazi, 6 aprilie, din cauza ninsorii și a viscolului. Este vorba despre urmatoarele unitați de invațamant: Școala Gimnaziala nr.1 Padureni, Școala Gimnaziala „Ștefan Ciubotarașu” Lipovaț – structura Fundu Vaii, Școala Gimnaziala nr.1…