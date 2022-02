Un incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava. A fost activat Planul Rosu de interventie, fiind evacuati pacientii de la mai multe etaje ale unitatii medicale. In total, 329 de pacienti, intre care 102 copii, majoritatea nou-nascuti, au fost evacuați, fara a se inregistra victime. “Cauza […] The post Incendiu la Spitalul Judetean Suceava. Au fost evacuați peste 300 de pacienti, intre care 102 copii, majoritatea nou-nascuti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .