Incendiu la Sângeorgiu de Mureș Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș. Este vorba despre un incendiu produs la nivelul unui punct de transformare electric. Acesta se manifesta cu flacara deschisa cu pericol de propagare la o anexa din lemn din imediata vecinatate. Se actioneaza pentru localizarea, limitarea și lichidarea incendiului.Info ISU Mures Incendiu la Sangeorgiu de Mureș at Sursa articolului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Gornești au depistat strada Marton Aaron, in localitatea Sangeorgiu de Mureș, județul Mureș, un barbat, in varsta de 48 de ani, care ar fi condus un autoturism, sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul…

- Accident grav intre Luduș și Chețani, intre doua autoturisme. Au rezultat doua victime incarcerate (1 cod galben, 1 cod rosu). In accident au fost implicate 3 persoane (2 cod galben, 1 cod rosu in stop cardio-respirator) Circulația pe E60 este blocata. Intervin pompierii militari din cadrul Punctului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 27 august, in jurul orei 19.27, la un incendiu de vegetație uscata, pe strada Garii din localitatea Cristești. "Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 300 de metri patrați de vegetație, fara…

- Aages SA Sangeorgiu de Mureș, societate care iși desfașoara activitatea in domeniul proiectarii și fabricației instalațiilor și echipamentelor pentru incalzirea prin inducție a metalelor la topire, deformare la cald, calire superficiala și la alte procese tehnologice, dedicate in principal industriei…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina luni, 15 august, in jurul orei 9.48, la un incendiu de autoturism care a avut loc pe strada Principala din localitatea Recea, orașul Ungheni. "Incendiul se manifesta la nivelul compartimentului motor al autoturismului,…

- Incendiu de mase plastice in interiorul unei hale din Municipiul Targu Mureș, strada Depozitelor. Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș. Intervenția este in dinamica, revenim cu detalii. Este vorba despre un incendiu de mase plastice, aproximativ 10 mp, intr-o hala de aproximimativ…

- Accident rutier produs in localitatea Balaușeri, in care au fost implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane. In incident au fost implicate 11 persoane, 10 adulți și un minor. Nu sunt victime incarcerate. Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș, impreuna cu…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș asigura masuri PSI in cazul producerii unui accident in municipiul Targu Mureș, strada Targului. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp de electricitate, doborandu-l pe carosabil, blocand circulația in zona.…