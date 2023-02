Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit vineri la o scoala din comuna Sarbii Magura a fost stins de pompieri dupa o interventie de aproximativ cinci ore, insa cladirea scolii si anexele acesteia au fost afectate in proportie de 90%, acoperisul si tavanul cu structura din lemn prabusindu-se, a informat purtatorul de cuvant…

- Incendiul, izbucnit vineri, 17 februarie, la școala din satul Braniște, județul Olt, s-a manifestat la nivelul acoperisului. In interior, se aflau 34 de elevi , patru profesori și doi angajați, care au reușit sa se evacueze la timp, potrivit unui comunicat al ISU Olt, citat de site-ul local Olt Alert.…

- Pompierii au fost alertați printr-un apel la numarul de urgența 112 care anunța producerea unui incendiu la o unitate de invațamant.De urgența, la locul indicat s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacau: 3 ASAS, 1 APIC, 1 AUTOPLATFORMA.Nu sunt inregistrate victime.…