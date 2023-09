Incendiu la o locuință din Reghin Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin intervin in aceste momente la un incendiu produs la o casa situata pe strada Pometului din municipiu. Potrivit ISU Mureș, incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 30 mp la podul casei, cu posibilitați de propagare la intreaga locuința. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. La fața […] Articolul Incendiu la o locuința din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Detașamentului Reghin și ai Punctului de Lucru Deda au intervenit pentru lichidarea incendiului aflat in pericol de extindere la proprietațile invecinate. La fața locului s-au deplasat cinci autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD, dar și pompierii voluntari din Rușii Munți și Deda.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighisoara au fost solicitați sa intervina duminica, 6 august, in jurul orei 14.00, in localitatea Daia, in urma izbucnirii unui incendiu la nivelul a 15 tone de fan depozitate in proximitatea unei gospodarii. "La fața locului s-au mobilizat doua echipaje…

- Pompierii din Odorheiu Secuiesc intervin cu doua echipaje, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. A fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Lupeni. Incendiul se manifesta la partea din spate a autocarului, care arde mocnit, iar in aceste momente se acționeaza pentru…

- Pompierii mureșeni au intervenit circa 3 ore, sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala din localitatea Solovastru, in care funcționa un service auto. "La fața locului au fost mobilizați pompierii Detașamentului Reghin cu doua autospeciale de intervenție cu apa și spuma precum și o…

- Timp de trei ore, pompierii mureșeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala (service auto) situata in localitatea Solovastru. "La fața locului au fost mobilizați pompierii Detașamentului Reghin cu doua autospeciale de intervenție cu apa și spuma precum și o ambulanța SMURD B2,…

- Pompierii mureșeni intervin in aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o hala ( service auto) situat in localitatea Solovastru. La fața locului au fost mobilizați pompierii Detașamentului Reghin cu doua autospeciale de intervenție cu apa și spuma precum și o ambulanța SMURD B2, pompierii…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina, vineri seara, 23 iunie, la un accident rutier produs in localitatea Salard. "La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Detașamentului Reghin și ai Punctului de Lucru Deda cu doua ambulanțe B2, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma,…

- Echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș a participat, in perioada 17-18 iunie, la Competiția naționala de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat faza a II-a zonala, ce s-a organizat in orașul Sibiu. Concursul a reunit la start cinci…