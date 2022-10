Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari aradeni au intervenit noaptea trecuta in localitatea Șimand pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa, dupa ce proprietarul a adormit lasand o țigara aprinsa. Pagubele materiale sunt insemnate. Incendiul a fost anunțat la 112 in jurul orei 1.30 noaptea, de catre o vecina care…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-o casa din localitatea aradeana Moroda. Pompierii au fost alarmați, la ora 8,15, iar de la detașamentul Ineu au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Cand au ajuns la fața locului, pompierii au constatat ca a fost o explozie provocata de acumularea…

- Pompierii au intervenit de urgența la un incendiu izbucnit in aceasta dupa-amiaza in localitatea aradeana Macea. „Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma incadrata cu 5 subofițeri și un echipaj SMURD. In sprijin intervine și…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența la un incendiu izbucnit vineri dupa-amiaza in localitatea aradeana Joia mare. La fața locului s-au deplasat pompierii militari ai Detașamentului Sebiș, impreuna cu SVSU Almaș, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. „Incendiul se manifesta…

- Pompierii au fost nevoiti sa intervina putin dupa miezul noptii de duminica spre luni. Un incendiu a izbucnit la o cladire din incinta garii CFR din municipiul Arad. S-a stabilit ca cel mai probabil o tigara a fost factorul declansator. In jurul orei 00:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați…

- Incendiul care a devastat 7.000 de hectare de padure in sud-vestul Frantei, in apropierea bazinului Arcachon, este in prezent circumscris dupa 11 zile de lupta a pompierilor, au anuntat sambata autoritatile locale, noteaza AFP.

- Mai multe echipaje de pompieri din judetul Arad au intervenit dupa-masa in localitatea Avram Iancu, unde a izbucnit un incendiu la anexele unei gospodarii. Focul a afectat si acoperisul casei. In jurul orei 14.00 pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui…

- Incendiu la locomotiva unui tren de marfa in județul Hunedoara. Pompierii din Petroșani și Baru au intervenit, precum și un echipaj SMURD, mecanicul locomotivei a fost ranit in incercarea de a stinge incendiul. ISU Hunedoara a intervenit la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren de…