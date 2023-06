Stiri pe aceeasi tema

- Luni a avut loc un incendiu la un autoturism in Ploiesti, parcat pe strada Carol Davila. S-a intervenit cu o autospeciala destingerecuapa și spuma, o autospeciala de descarcerare si o ambulanța SMURD- Det 1 Ploiesti). Au fost afectate 3 autoturisme parcate. Nu au fost inregistrate victime. A fost afectat…

- Incendiu la un tren de calatori, in aceasta dimineata, judetul Cluj. Peste o suta de persoane s-au evacuat. Flacarile au cuprins compartimentul motor al unui tren stationat in halta din Macau.

- O casa din satul Poiana Marului, comuna Malini, a luat foc violent in partea superioara, in plina zi, cand proprietara se afla in interior.Flacarile s-au extins cu mare violența pe toata suprafața acoperișului iar casa a fost distrusa, din pacate, aproape in totalitate.Alarma s-a dat vineri, in ...

- Un incendiu a cuprins in noaptea de miercuri spre joi o pensiune din Vatra Dornei, județul Suceava.Pompierii din Suceava au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o pensiune turistica din Vatra Dornei. Flacarile se manifestau la nivelul acoperișului, cu pericol de…

- COMUNICAT DE PRESANr. 126 din 28.03.2023 Incendiu violent, in localitatea Falastoaca O casa din localitatea Falastoaca a luat foc, in aceasta dimineata, cel mai probabil din cauza jarului cazut din soba pe materialele combustibile din apropiere. Flacarile au fost observate de vecini, iar proprietarul…

- Incendiu devastator la marginea satului Racaria din raionul Rișcani. Flacarile au cuprins circa jumatate de hectar de stuf și vegetație uscata, iar oamenii legii sint de parerea ca focul a fost declanșat intenționat, transmite echipa. Totul a avut loc in seara de 21 martie. Potrivit locatarilor din…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu in str. Barației, București, Sector 3. A ars gunoi menajer pe 20 mp, ulterior pe fatada blocului pana la et.1.In acest moment nu mai arde cu flacara, se observa doar fum. Nu sunt victime.

- Incendiu puternic in satul Rusestii Noi, Ialoveni. Oamenii s-au mobilizat sa ajute un echipaj de pompieri dupa ce s-a aprins vegetatia de pe iazul din localitate. Mai multe hectare de stufaris au fost facute scrum, iar localnicii spun ca incendiul a speriat intregul sat.