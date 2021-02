Un incendiu a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la poligonul de tragere al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj din Craiova. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dolj (ISU), in incendiu a fost arsa izolația interioara a tavanului, pe o suprafața de aproape 250 metri patrați. O posibila cauza ar fi un scurtcircuit provocat de un cablu electric neizolat corespunzator. IPJ Dolj a precizat ca, imediat dupa izbucnirea focului, a fost solicitata interventia unor echipaje din cadrul ISU, iar pana la venirea lor, politistii aflati in serviciu au actionat cu extinctoare,…