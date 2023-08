Incendiu la Copălău. Un bărbat în vârstă de 50 de ani era să ardă în casa în flăcări. A fost alertat de vecini Incendiu la Copalau. Un barbat in varsta de 50 de ani era sa arda in casa in flacari. A fost alertat de vecini Un barbat in varsta de 50 de ani, din localitatea Copalau, a ramas fara acoperiș deasupra capului, in urma unui incendiu. S-a intamplat in aceasta dimineața, au anunțat responsabilii ISU Botoșani. Cand s-a produs evenimentul, proprietarul era in casa. Un vecin a observat fumul și l-a scos afara, dupa care a sunat la 112. La […] Citește Incendiu la Copalau. Un barbat in varsta de 50 de ani era sa arda in casa in flacari. A fost alertat de vecini in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din Botoșani, in varsta de 23 de ani, care s-a aruncat cu copiii pe geam, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia a venit dupa ce medicii psihiatrii au hotarat ca femeia avea discernamant atunci cand a comis gestul șocant. In ultimele zile, femeia in varsta de 23 de ani a fost supusa…

- La data de 4 august ora 12.58, un barbat in varsta de 49 de ani, din Vorona, județul Botoșani, in timp ce se deplasa pe D.N. 29, localitatea Salcea, din direcția Plopeni catre Dumbraveni, cu autotutilitara a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat in varsta de 29 de ani, din Patrauți.…

- Un autoturism s-a rasturnat duminica dupa-amiaza pe drumul național 29, care leaga Suceava de Botoșani. Accidentul a avut loc in localitatea Dumbraveni, iar in urma intervenției echipajelor de prim-ajutor un barbat și o femeie au fost preluați și transportați la Unitatea Primire Urgențe a ...

- FOTO: Casa in flacari la Hanești! Proprietara de 73 de ani a fost scoasa de vecini Pompierii din cadrul Stației Saveni au fost solicitați in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu in localitatea Hanești. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj cu o autospeciala cu apa…

- VIDEO: Un barbat in varsta de 51 de ani, din Frumușica, a fost salvat dintr-o fantana adanca de aproximativ zece metri Un barbat in varsta de 51 de ani a fost salvat de pompieri dintr-o fantana adanca de aproximativ zece metri. Misiunea contracronometru a avut loc, in urma cu puțin timp, in localitatea…

- Noua moda la Botoșani: „Șofer” fara permis. Dosar penal pentru un barbat din comuna Mihai Eminescu Duminica, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul comunal D.C. 61, in comuna Mihai Eminescu, un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Brasov este cercetat penal dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulatie, in timp ce se afla pe o trotineta electrica, iar agentii de politie au constatat ca acesta este beat. Politistii amintesc ca, potrivit legii, este interzisa conducerea trotinetei electrice…

- Incident șocant in Botoșani! Un tanar in varsta de 23 de ani se afla in stare grava dupa ce a fost mușcat de un cal. Animalul l-ar fi ranit pe acesta in zona gatului. Dupa ce i-a fost acordat primul ajutor la spitalul din Botoșani, cadrele medicale de acolo au cerut transferul lui la o unitate medicala…