Incendiu la Brașov! 15 persoane s-au autoevacuat din bloc Aproape de tragedie la Brașov! In jur de 15 persoane s-au autoevacuat dintr-un bloc, asta dupa ce un incendiu a izbucnit pe balconului unuia dintre apartamentele. Apartamentul in care a avut loc incendiul este situat la etajul 1 al blocului, aflat pe strada Harmanului, noteaza Agerpres. „S-a intervenit prompt, astfel incat incendiul care se manifesta pe balconul locuintei a fost stins foarte repede, inainte de a extinde la intregul apartament”, a precizat ISU Brasov. Proprietarul a suferit escoriatii la fata si la maini si o plaga la piciorul stang Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, pe balconul unui apartament situat in municipiul Brașov. „In jurul orei 18.00 am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu pe balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuințe (str. Harmanului). La fata locului s-au deplasat 2 echipaje…

- Un autocar in care se aflau 32 de persoane s-a rasturnat luni pe DN2 E85, la iesire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focsani, fiind activat Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, 10 persoane ar necesita ingrijiri medicale. „Trafic blocat pe DN2(E85),…

- Sase persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, la kilometrul 253, intre localitatile Vistea si Oltet, in judetul Brasov, traficul rutier fiind complet blocat in zona. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in eveniment au fost…

- Circa 80 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Mediaș (județul Sibiu), dupa ce in cladire a fost semnalat un incendiu. Incendiul a afectat un bloc de locuințe, format din parter și trei etaje. Flacarile au pornit dintr-o garsoniera aflata la parter. Garsoniera a fost complet distrusa. Problema…

- In județul Brașov, mai exact intre localitațile Tarlungeni și Prejmer, o mașina a fost lovita de un tren, iar doua persoane sunt grav ranite. Cele doua victime sunt un barbat de 47 de ani și un tanar de 18 ani. Barbatul mai in varsta a suferit un traumatism toracic-abdominal și a fost transportat la…

- Opt persoane nu raspund la apelurile telefonice și pare se afla sub daramaturile a doua cladiri care s-au prabușit in urma unei explozii duminica dimineața la Marsilia, au anunțat autoritațile locale. Un incendiu a complicat eforturile de salvare, iar o a treia cladire din zona s-a prabușit parțial,…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in ianuarie 2023 a fost de 1.668, in crestere cu 30,41% comparativ cu prima luna din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Potrivit ONRC, cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul…

- Proiectul legarii Ploieștiului de Brașov prin autostrada nu a fost abandonat, declara premierul Nicolae Ciuca la semnarea contractului pentru noua alternativa la DN1, catre Brașov. „Ma bucur ca un proiect inceput in 1985 ajunge astazi sa fie transpus in realitate și vorbim despre un tronson de drum…