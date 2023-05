Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit aseara pentru lichidarea unui incendiu la o rulota, in comuna Roești, județul Valcea. Patru persoane au arsuri de gradul unu și doi la nivelul feței și al membrelor superioare, informeaza Rador.Trei victime au fost transportate la spital, iar una a refuzat transportul la o…

- Potrivit unui comunicat remis presei de ISU Arad, un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Livada. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu... The post Doua persoane au suferit arsuri in urma unui incendiu la o casa din Livada. Proprietarul casei, transportat la spital appeared…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit luni dupa-amiaza la Rafinaria Petrobrazi. Doua dintre victime au suferit arsuri și au fost duse la spital, iar a treia a suferit un traumatism la piciorul stang și a refuzat transportul la spital

- Un minor in varsta de doi ani si un barbat in varsta de 34 de ani, ambii din localitatea Stejaru, judetul Giurgiu, au fost transportati la spital cu arsuri pe intreg corpul dupa ce in bucataria casei in care locuiau a izbucnit un incendiu, cel mai probabil de la aragazul defect, potrivit Agerpres."ISU…

- Un barbat a ajuns la spital cu arsuri pe corp, dupa ce un incendiu a izbucnit, joi, in locuinta sa din comuna Fantana Mare, din cauza unui scurtcircuit electric, a informat ISU Suceava, potrivit Agerpres.La fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Falticeni, impreuna cu lucratori…

- Un barbat a suferit arsuri intr-un incendiu izbucnit joi dupa-amiaza, la o casa din satul Cotu Baii, comuna Fantana Mare.La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Falticeni, impreuna cu lucratori ai SVSU Vadu Moldovei și Cornu Luncii, cu patru autospeciale de stingere ...

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a suferit un atac de panica in timpul unui incendiu izbucnit in gospodaria sa din localitatea Baia, a informat, miercuri, ISU Suceava.Potrivit sursei citate, pompieri militari de la Detasamentul Falticeni, impreuna cu lucratori ai serviciilor pentru situatii de…