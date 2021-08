Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile pompierilor pe litoral, in perioada 18 iunie 20 iulie 2021. Totodata, pe raza judetului Constanta, in perioada 18 iunie 20 iulie a.c., pompierii au fost solicitati sa actioneze la 41 incendii, 5 solicitari asistenta persoane descarcerate si 249 alte interventii. De asemenea, de la inceputul…

- Un incendiu izbucnit la o fabrica de alimente și bauturi din Rupganj, Bangladesh, a dus la moartea a cel puțin 52 de persoane. Alți 30 de oameni sunt raniți. Potrivit unui oficial al departamentului de pompieri din zona, focul s-a aprins deoarece substanțele chimice și materialele plastice foarte inflamabile…

- Pompierii timiseni au gasit o persoana carbonizata si alte doua intoxicate cu fum, în urma unui incendiu care a avut loc în noaptea de duminica spre luni, într-un imobil din comuna Giroc. „Dupa efectuarea recunoasterii…

- Un incendiu puternic a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, intr-un imobil din comuna Giroc. Pompierii de la ISU Timiș au gasit o persoana carbonizata si alte doua intoxicate cu fum. „Dupa efectuarea recunoasterii si asigurarea accesului in apartamentul incendiat, a fost descoperita o persoana…

- Un batran din Sangeorz Bai a decedat, miercuri, dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu izbucnit la locuința acestuia situata pe Valea Vinului. Pompierii presupun ca flacarile au izbucnit din cauza unei scantei provenita de la o soba. Pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Sangeorz-Bai…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, intr-un centru pentru varstnici in județul Sibiu. 12 persoane au ieșit din cladire. Pompierii anunța ca au intervenit in Mediaș cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma la o unitate de ingrijiri persoane varstnice, pentru stingerea unui incendiu…

- Pompierii au intervenit rapid cu trei autospeciale de stingere și o autostrada mecanica, incendiul fiind lichidat in limitele gasite, respectiv la nivelul unei camere. In apartament locuia o familie de varstnici și un tanar, care s-au autoevacuat. In total, s-au autoevacuat șase persoane și au fost…

- Județele Bihor și Cluj se afla miercuri sub avertizare cod roșu de inundații. In Bihor, cantitatea de apa cazuta in ultimele zile a fost uriașa: 140 de litri pe metru patrat. Localnicii au primit mesaje RO-ALERT pentru pericolul iminent de inundații. Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in…