Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața in interiorul unui magazin dezafectat din Deva. Focul s-a extins la o hala din vecinatate, iar echipele de pompieri au fost suplimentate deoarece exista riscul ca incendiul sa afecteze si o casa de locuit. Incendiul a izbucnit in Santuhalm, un sat aparținator al…

- Alerta pentru pompierii din Hunedoara dupa ce un incendiu de vegetatie uscata a fost semnalat in orasul Calan. Aproximativ 400 de metri patrati sunt afectati de foc si exista posibilitatea de propagare a flacarilor la cimitirul din apropiere. La fata locului intervine Detasamentul de pompieri Hunedoara.…

- Zi plina pentru pompierii din judetul Hunedoara. Salvatorii din Deva au intervenit pe o strada din resedinta judetului la un incendiu de vegetatie. Au mai fost urgente semnalate si in localitatile Bucium-Orlea, Ciopeia si Soimus. Incendiul de vegetație uscata a fost semnalat pe strada Primaverii, din…

- Pompierii din Brad au intervenit de urgenta in aceasta dimineata la o casa din Uibaresti, comuna Ribita, al carei acoperis si pod au luat foc. Incendiul a fost stins si nu exista victime. Pompierii Secției Brad au intervenit cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor…

- Sapte persoane, parintii si cinci copii au fost intoxicati probabil cu gaz intr-o casa din municipiul Deva. Victimele sunt constiente iar la fata locului intervine un Detasament de Pompieri din Deva si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Interventia este in desfasurare. Articolul Familie…

- Grav accident in aceasta dupa-amiaza, in apropierea localitații Maderat, din judetul Arad, unde un barbat a fost prins sub un utilaj agricol. Pompierii militari aradeni au intervenit la fata locului inclusiv cu un elicopter SMURD si au asistat inca un barbat ranit aflat in tractor. In jurul orei 15:45,…

- Un nou incendiu la o gospodarie din judetul Hunedoara, astazi la Barcea Mare. Pompierii au intervenit de urgenta pentru a stinge flacarile la o anexa. In interior se aflau patru vitei care nu au mai putut fi salvati. Pompieri ai Detașamentului Deva au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa…

- Detasamentul de pompieri Orastie intervine cu doua echipaje de stingere si o ambulanta SMURD la un incendiu la o cladire dezafectata de pe strada Garii din municipiu. Nu au fost raportate victime. Incendiul era in desfasurare la imobilul abandonat de pe strada Garii din Orastie. Misiunea e in dinamica.…