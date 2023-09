Incendiu într-un bloc din Târgoviște. Locatarii au fost evacuați Pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri dimineata, la un incendiu produs intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de pe strada Boerescu Zaharia din municipiul Targoviste, relateaza Targoviște News.La sosirea echipajelor de pompieri s-a constatat ca incendiul se manifesta generalizat in interiorul apartamentului.In timp ce pompierii se luptau cu flacarile, au fost evacuați toți locatarii din blocul de opt etaje. Incendiul a fost stins la scurt timp dupa sosirea echipajelor de intervenție.„La acest moment, incendiul este lichidat, se lucreaza la indepartarea efectelor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața intr-un apartament dintr-un bloc din Targoviște. Locatarii au fost evacuați.ISU Dambovița a fost solicitat, in jurul orei 6.10, sa intervina la un incendiu produs la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc din Targoviște, transmite Mediafax. La…

- UPDATE: Doua persoane au fost gasite decedate in apartamentul unde s-a produs explozia de duminica dimineața. ”Pompierii au reusit patrunderea in apartament. Pana la acest moment au fost gasite doua victime decedate. In continuare se desfasoara operatiuni de cautare-salvare in interiorul apartamentului.…

- Sute de oameni au fost evacuați imediat, iar autoritațile locale au luat masuri de siguranța și au reușit sa evacueze zona afectata in cateva minute. La fața locului au sosit echipaje de urgența ale pompierilor, iar acestea depun eforturi pentru a controla situația. In urma degajarii de fum și flacari,…

- Incendiul de la Crevedia se extinde: pompierii intervin in forța!Incendiul care a urmat exploziei de la Crevedia, județul Dambovița, se manifesta violent la doua cisterne și o casa. Autoritațile transmit ca pana la acest moment sunt șase victime, cu arsuri considerabile pe suprafața corpului, care au…

- Pompierii au intervenit, miercuri dupa-amiaza, la un incendiu izbucnit pe strada Intrarea Sectorului din zona Muncii, Sectorul 3 din Bucuresti. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza News.ro.UPDATE ora 17.00. Incendiul a fost localizat, iar pompierii acționeaza pentru lichidarea…

- Zece locatari dintr-un bloc de pe strada Eroilor, din Floresti, au fost evacuați, dupa un incendiu la un apartament.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, vineri seara, la un incendiu care s-a manifestat in interiorul unui apartament situat pe strada Eroilor din comuna Florești.…

- Pompierii valceni au fost solicitați, astazi, sa intervina la un incendiu produs la un trailer incarcat cu opt autoturisme. Incendiul s-a declanșat in timp ce autocamionul rula pe DN 7, pe raza localitații Golesti.La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor…

- Un barbat, de 32 de ani, din satul Blidari, comuna Cobia, in timp ce ar fi condus un tractor, pe drumul comunal 112, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare și s-ar fi rasturnat, anunța IPJ Dambovița. La fața locului a intervenit Detașamentul Gaești cu 1 autospeciala de stingere cu modul…