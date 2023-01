Incendiu într-un bloc din Hunedoara. Peste 70 de persoane au părăsit clădirea Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-o garsoniera situata intr-un bloc din municipiul Hunedoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, citat de Agerpres. Trei persoane cu probleme locomotorii au fost evacuate de pompierii militari, in timp ce alte 70 au reusit sa paraseasca singure cladirea. Focul s-a manifestat la etajul al patrulea al imobilului, iar in urma incendiului au fost afectate atat garsoniera, cat si doua apartamente invecinate acesteia. Pagubele au fost apreciate ca insemnate, noteaza sursa citata. „Incendiul a fost lichidat, in timpul interventiei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

