- Nenorocire, miercuri dimineața, in jurul orei 05:00, cand o casa a izbutit in flacari. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din municipiul Arad, in cartierul Aradul Nou. La fața locului s-au deplasat echipaje…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit, duminica seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu ibucnit in localitatea Tatarlaua. Forțe alocate 1 ASAS și 1 EPA. La intervenție s-a deplasat și un echipaj cu o ASAS, din cadrul Detașamentului de Pompieri Tarnaveni. A ars o bucatarie de vara, pe o…

- O casa din lemn s-a facut scrum la Someșul Rece in urma unui puternic incendiu. Totul ar fi pornit de la coșul de fum neizolat corespunzator fața de elementele combustibile din preajma. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu de casa…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de amploare care a survenit in curtea interioara a unui supermarket din Cluj-Napoca, situat pe strada Alexandru Vaida Voievod. Din primele informații, s-au aprins paleții de la Auchan (Iulius Mall). ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii militari au fost solicitați, in noaptea de joi spre vineri, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o nava ucraineana ce transporta cereale, ancorata in zona Mila 35, județul Tulcea. Focul a fost stins dupa doua ore, informeaza cotidianul online tulcean Zig-Zag.„Sosiți la locul…

- In aceasta dimineața a izbucnit un incendiu la un operator economic situat in apropiere de Parcul Industrial, Tetarom III. Pompierii clujeni au intervenit in dimineata de marti, 5 decembrie, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la un operator economic de pe raza localitații Juc-Herghelie din…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați azi dimineața, prin apel 112, pentru stingerea unui incendiu produs la o zona de agrement din Costești.Au fost trimise forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Valcea și al Punctelor de Lucru Horezu și Bunești. La sosirea echipajelor operative…

- Un incendiu a izbucnit in timpul noptii spre dimineata in satul Prisian, comuna Buchin, judetul Caras-Severin. Din fericire s-au inregistrat doar pagube materiale. In jurul orei 4.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș au intervenit, in colaborare cu pompierii voluntari…