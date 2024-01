Incendiu într-o clădire de birouri din Arad. Peste 50 de persoane evacuate Un incendiu puternic a fost raportat marți seara la o cladire de birouri din municipiul Arad. In momentul izbucnirii flacarilor, in interior se aflau peste 50 de persoane. Cladire de birouri din Arad, cuprinsa de incendiu. Peste 50 de oameni s-au autoevacuat Din informațiile ISU Arad aflam ca incendiul a izbucnit, marți seara, dupa ora 21.00. S-a intamplat in incinta unei societați comerciale din municipiul din vestul țarii, pe Calea Aurel Vlaicu. In scurt timp, pentru stingerea focului, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a deplasat la fața locului echipe de pompierii militari ai Detașamentului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

