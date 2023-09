Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 70 ani a fost gasit decedat, luni, de pompierii care au intervenit sa stinga un incendiu de vegetatie uscata, in localitatea Valea Seaca, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La fata locului s-au deplasat pompierii cu o autospeciala de stingere si o…

- O holda cu grau a luat foc astazi, in localitatea Ghilvaci. Mai multe echipaje de pompieri se lupt[ cu flacarile. “Incendiu culturi agricole (grau) in localitatea Ghilvaci. La fața locului acționeaza patru autospeciale de stingere cu apa și spuma si un echipaj de prim ajutor. A fost anunțat in sprijin…

- Pompierii din Bacau au fost solicitati sa intervina in municipiul Onesti, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, care anunta producerea unui incediu la un parc de dezmembrari auto. Pompierii din Bacau au fost solicitati sa intervina in municipiul Onesti, in urma unui…

- Pompierii romani vor merge catre insula Rodos pentru a ajuta la stingerea incendiilor care au afectat puternic aceasta zona din Grecia, a anuntat duminica, 23 iulie, Departamentul pentru Situatii de Urgenta.„Pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21…

- Copilașii de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 9 au invațat astazi primele noțiuni de prim-ajutor. Primaria Municipiului Satu Mare prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența alaturi de Crucea Roșie Satu Mare le-au aratat micuților primii pași de baza in acordarea primului ajutor. Workshop-urile…

- In zorii zilei de miercuri, 5 iulie, la ora 05:35, un apelant al numarului unic 112 sesiza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisanaldquo; al judetului Bihor cu privire la izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc cu 4 etaje, de pe strada Corneliu Coposu din Oradea,…

- FOTO: Peste zece tone de deșeuri au fost cuprinse de flacari la Saveni. Cauza incendiului Luni, in orașul Saveni, peste zece tone de deșeuri au fost cuprinse de flacari. La caz au ajuns pompierii din cadrul Stației Saveni, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, dar și Serviciul Voluntar pentru…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit astazi Codul galben de pericol de incendiu, care a fost valabil in zonele nord și centru ale țarii, in perioada 7-13 iunie, transmite MOLDPRES . Potrivit meteorologilor, in perioada 14-19 iunie, in aceste zone se va menține pericolul excepțional…