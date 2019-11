Pompierii au stins un incendiu produs intr-un apartament situat la etajul 7 dintr-un bloc de pe strada Constantin Brancuși din Capitala.

Potrivit ISU București-Ilfov, in apartament se afla o singura persoana, care se afla in prezent in grija medicilor pentru evaluare și ingrijiri, fiind vorba, cel mai probabil, de expunere la fum.

Momentan nu se cunoaște cauza producerii incendiului, echipajele urmand sa faca cercetari in acest sens. Incendiul a fost destul de puternic, iar pompierii s-au asigurat ca flacarile nu ajung și la celelalte apartamente, mai arata sursa citata, conform…