Pompierii au intervenit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o zona puțin știuta a Istanbulului . Puterea a intrat in posesia unor imagini și filmari de la un incendiu care a izbucnit in zona secreta a Marelui Bazar . Este acea zona unde se produc cele mai bune fake-uri. Se pot vedea camere unde au ars diverse materiale și diverse rafturi care arata ca e o zona comerciala.