- In urma cu putin timp a fost raportat un incendiu in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din satul Bratulești, comuna Strunga. Un barbat a suferit arsuri la nivelul fetei si este transportat la spital. La fata locului se deplaseaza…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași, pe Bulevardul Primaverii. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca un autobuz și un autoturism au intrat in coliziune. La fața locului se deplaseaza un echipaj din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-municipiul-iasi-un-autobuz-si-un-autoturism-au-intrat-in-coliziune-4715982…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta se manifesta la o casa in localitatea Șorogari, comuna Aroneanu. UPDATE: La locul intervenției a mai fost trimisa o autospeciala de stingere. „Se suplimenteaza…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu la o casa in localitatea Șerbești, comuna Ciortești. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca focul ar fi pornit de la un coș de fum. La fața locului s-au deplasat Detașamentul 2 de Pompieri Iași cu doua autospeciale de intervenție și…

- In urma cu putin timp, pompierii ieseni intervin in localitatea Hlincea, comuna Ciurea, la doua curti inundate. UPDATE: La locul intervenției acționeaza și SVSU. A fost trimis in sprijin un echipaj de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași…https://www.bzi.ro/doua-curti-inundate-in-comuna-ciurea-pompierii-ieseni-intervin-4696271…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in localitatea Comarna, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca flacarile se manifesta la o casa parasita. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași…https://www.bzi.ro/o-casa-parasita-a-fost-cuprinsa-de-flacari-pompierii-se-deplaseaza-la-fata-locului-4690292…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din localitatea Golaiești. Din fericire nu au fost raportate victime…https://www.bzi.ro/incendiu-in-judetul-iasi-pompierii-intervin-in-localitatea-golaiesti-4675847…