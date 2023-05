Incendiu în Delta Văcărești. Ard 30.000 de metri pătrați de vegetație FOTO+VIDEO Pompierii se lupta cu un puternic incendiu de vegetație in Delta Vacarești, desfașurat pe 30.000 metri parați, focul fiind intreținut și de vantul care bate cu putere. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa pe o suprafața de aproximativ 30.000 mp, se lucreaza la localizare. Alertate 5 autospeciale de stingere cu apa și spuma. In acest moment incendiul din Delta Vacarești este localizat, se lucreaza la lichidare, spune reprezentanții pompierilor. The post Incendiu in Delta Vacarești. Ard 30.000 de metri patrați de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

