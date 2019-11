Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 17:20, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, o ambulanța,…

- FOTO – Arhiva Un autocamion a fost cuprins de flacari joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:35, in timp ce se deplasa centura ocolitoare Apahida – Valcele. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca cu doua autospeciale de stingere…

- Un TIR a luat foc luni dimineața, in jurul orei 11:10, pe DN1C, pe raza localitații Livada, la fața locului intervenind pompierii din Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii.…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:30, in localitatea Sic. Din primele informații, ar fi vorba despre un incendiu de fan. In urma apelului la 112, la fața locului intervin doua autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Revenim cu detalii! foto:…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 09:25, pe DN1C, intre localitațile clujene Urișor și Cașeiu. La fața locului au intervenit in scurt timp pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala dotata cu…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit marți dimineața, in jurul orei 11:10, la o casa situata pe raza localitații bistrițene Spermezeu. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Beclean, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, pompierii…

- Un accident de circulație a avut loc joi, la orele amiezii, in jurul orei 12:10, pe raza localitații Cașeiu. Potrivit primelor informații, in accident sunt implicate doua autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit echipaje de prim-ajutor, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:20, in localitatea Fizeșu Gherlii. Din primele informații, o persoana a fost lovita de un autocar. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, echipaje de prim-ajutor,…