Incendiu in centrul Capitalei. Un magazin a luat foc, iar flacarile s-au extins pe fațada blocului pana la etajul 1. Au fost alertate 5 autospeciale de stingere, 2 autoscari, 1 descarcerare, 1 smurd, 1 Sabif. Au fost evacuate 12 persoane. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu in str. Barației, București, Sector 3. A ars gunoi menajer pe 20 mp, ulterior flacarile s-au extins pe fațada blocului pana la etajul 1. In acest moment nu mai arde cu flacara, se observa doar fum. Nu sunt victime. The post Incendiu in Centrul Vechi din București. Au luat foc gunoaiele de langa un bloc (VIDEO)…