Un incendiu a izbucnit, duminica, in una dintre baile Spitalului CFR din Cluj. Pompierii intervin cu mai multe echipaje, iar trei persoane dintr-un salon au fost evacuate. Incendiul s-a produs pe Sectia Interne, unde erau 11 persoane - personal si pacienti. Baia in care a izbucnit focul deservea mai multe saloane. Incendiul s-a produs la instalatia electrica, in incaperea aflata la etajul intai. Din primele date, cauza a fost stabilita ca fiind scurtcrcu (...)