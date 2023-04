Incendiu în Argeș. O persoană a suferit atac de panică Un incendiu a avut loc sambata dupa amiaza in comuna argeșeana Buzoești. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri cu trei autospeciale pentru stingerea incendiului și doua ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat, intrucat o femeie in varsta de 66 de ani a suferit atac de panica și a fost transportata la spital, iar […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

