Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar a murit și 23 au fost evacuați de pe o nava de marfa de 18.500 de tone care arde in apropiere de coastele olandeze, in Marea Nordului. Vasul transporta aproape 3.000 de mașini și „un vehicul electric a luat foc”, scrie Daily Mail.Nava de marfa naviga din Germania catre Egipt, cand o mașina…

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.In…

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.…

- Shell a anuntat ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters. Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie, invocand „conditii…

- Austria se afla din nou in centrul atenției, dupa ce a generat un mare scandal la nivelul UE, determinat de faptul ca a blocat circulatia camioanelor pe continent pe motiv de nerespectare a regulilor de mediu. „Cazul Brenner” se traduce prin restrictii aplicate asupra camioanelor, decise de Austria…

- Franța și-a confirmat obiectivul de a lansa un program de vaccinare impotriva gripei aviare in toamna, dupa ce rezultatele unei serii de teste de vaccinare a rațelor au aratat o „eficacitate satisfacatoare", a declarat Ministerul Agriculturii, potrivit Reuters.O tulpina severa de gripa aviara inalt…

- Zece voluntari din Țarile de Jos, printre care se numara și trei romani, s-au alaturat cautarilor pe raul Mureș a ultimei victime disparute in urma accidentului din Periam Port din 30 aprilie. Signi Zoekhonden va interveni pe parcursul zilei cu o echipa profesionista de scafandri, sonare și cinci caini…

- Dupa ce s-a laudat ca Romania va primi o a doua tranșa in valoare de 29,7 milioane euro drept compensații acordate fermierilor care au suferit pagube din cauza cerealelor ucrainene, ministrul Agriculturii Petre Daea a uitat sa mai spuna intre timp ca decizia a fost blocata de marile puteri ale UE. A…