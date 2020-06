Incendiu fânar la Dracula Pompierii de la Punct de lucru Raciu și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Band au localizat incendiul izbucnit la un fanar din localitatea Dracula, pe deal. Au ars aproximativ 15 baloți de furaje și acoperișul șurei de cca 50mp. Drumul de acces este impracticabil, potrivit ISU Mureș. Incendiu fanar la Dracula at Sursa articolului: Incendiu fanar la Dracula Credit autor: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

