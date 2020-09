Incendiu dramatic în Sectorul 5 al Capitalei! Un tânăr de 23 de ani a murit carbonizat, mama lui a reuşit să se salveze Totul s-a intamplat pe strada Sinei din sectorul 5. Martorii spun ca locuinta a luat foc din senin. Pana sa ajunga pompierii, o mare parte din casa fusese cuprinsa de flacarile care amenințau un alt imobil. Pompierii au intervenit de urgenta. Din pacate, dupa ce au lichidat incendiul, l-au gasit pe tanarul de 23 de ani carbonizat. Mama sa a apucat sa se salveze, dar cand a auzit ca fiul sau a decedat, i s-a facut rau si a avut nevoie de ingrijirile medicilor. "La momentul sosirii, am constatat ca incendiul se manifesta violent cu fum si caldura. Din pacate, in urma cautarilor… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

