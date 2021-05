Incendiu devastator – pagubele sunt de sute de milioane Pagubele sunt insemnate: distrugeri totale de cladiri. Incendiul a izbucnit in jurul orei 21.40 Au fost solicitate ajutoare din judetele invecinate. Fabrica de mobila din Reghin, mistuita de flacari. Focul a ars in totalitate trei corpuri de cladire. Bilantul incendiuluiA fost stins incendiul de la fabrica de mobila din Reghin. Interventia a tinut toata noaptea Incendiul izbucnit vineri la fabrica de mobila din Reghin a fost stins de pompieri sambata dimineata. La misiunea care a tinut sapte ore au participat peste 60 de pompieri. Pagubele sunt insemnate. Incendiul violent a izbucnit vineri, in… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

