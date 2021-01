Incendiu devastator. Noua voluntari din Satu Mare ajuta oamenii ramasi fara case in Miercurea Ciuc (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa facem o evaluare a strategiei de comunicare, sa facem o evaluare a performanțelor sistemului de a administra vaccin. Cele doua duc la o a treia componenta, care este convingerea oamenilor sa se vaccineze. Daca aratam profesionalism, buna organizare, simplitate in a accea serviciul de vaccinare…

- Premierul Florin Cițu a dat asigurari ca vor exista ajutoare din partea Guvernului pentru reconstruirea caselor arse in incendiul din Miercurea Ciuc, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. „Din pacate sute de oameni au ramas fara adapost, dar din fericire focul nu a cerut viați omenești. Pagubele…

- Peste 45.000 de persoane au trecut granița, in ultimele 24 de ore, inspre sau dinspre Romania, informeaza Poliția de Frontiera. In data 02.01.2021, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control peste 45.100 persoane, cetateni romani si straini, cu aproximativ…

- Aseara, 6 decembrie, politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs in localitatea Groși, județul Maramureș. Articolul FOTO – Impact devastator intre doua mașini. Cinci persoane au ajuns la spital apare prima data in Someșeanul.ro .

- Ziarul Unirea Metoda INEDITA adoptata de Belgia pe perioada lockdown-ului: Un „amic de alint” sau de imbrațișari” pentru a ajuta oamenii sa faca fața celui de-al doilea val de restricții Pe perioada lockdown-ului, Belgia permite fiecarei persoane sa aiba un „amic de alint” sau de imbrațișari”. Guvernul…

- Sase persoane, dintre care patru copii, au ajuns la spital, vineri, in urma coliziunii unui autoturism cu o autoutilitara pe raza localitatii sucevene Satu Mare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, la fata…

- Sase persoane, dintre care patru copii, au ajuns la spital, vineri, in urma coliziunii unui autoturism cu o autoutilitara pe raza localitatii sucevene Satu Mare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate,…

- Mai mulți calatori au fost contrariați astazi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost oprit de catre un echipaj de Poliție la intrare in municipiul Satu Mare, in zona Bulevardului Lucian Blaga din municipiul Satu Mare. Sute de persoane s-au distrat in Centrul Vechi, in plina pandemie. Imagini…