Incendiu devastator la un centru de bolnavi incuarabili. Patru oameni au murit, 22 au fost răniţi Focul a izbucnit intr-o cladire din Chojnice, Pomerania, luni dimineata, in jurul orei locale 3:00, a precizat un purtator de cuvant al pompierilor. In prezent, incendiul a fost stins. Printre cei 22 de raniti, care au fost dusi la spital, se numara si un politist care s-a intoxicat cu fum in timpul operatiunilor de salvare. Potrivit primelor cercetari, focul a izbucnit intr-una din camerele centrului de la tigara unui pacient, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru postul TVN24. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patru oameni au murit si 22 au fost raniti intr-un incendiu ce a afectat un centru de ingrijire paliativa din Polonia, transmite dpa potrivit Agerpres Focul a izbucnit intr-o cladire din Chojnice, Pomerania, luni dimineata, in jurul orei locale 3:00, a precizat un purtator de cuvant al pompierilor,…

- Sase tineri germani si-au pierdut viata, iar alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei, unde o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, potrivit presei italiene.

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis, joi dupa-amiaza, un mesaj pe Facebook in care arata ca, in 48 de ore din intervalul 24-26 decembrie, 19 oameni au murit și 33 au fost grav ranite, in 44 de accidente rutiere: „Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT!”. Iata mesajul MAI: „Va rugam sa ințelegeți…

- Zeci de oameni au murit și mulți alții au fost raniți duminica dimineața intr-un incendiu care a cuprins o fabrica din Delhi, India, scrie BBC News. Cei mai mulți au murit in urma inhalarii de fum. Incendiul a cuprins cladirea la primele ore ale zilei de duminica, in Anaj Mandi, Delhi, intr-o zona cu…

- Momentul in care s-a petrecut accidentul grav din județul Cluj, in urma carora a murit un barbat din Alba și alte doua persoane, tot din Alba, au fost ranite grav, a fost surprins de o camera de supraveghere din apropierea locației. Reamintim ca un camion condus de un barbat din Aiud a lovit pe contrasens…

- CUTREMUR. Zeci de oameni din orasul Thumane stau pe strada de ieri dimineata, dupa ce au ramas fara locuinte, in urma cutremurului de 6,4 care a zguduit Albania. Cel putin 24 de oameni au murit si pes...

- Sase oameni au murit iar 300 au fost raniti dupa ce Albania a fost lovita de cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Seismul a avut magnitudinea 6.4 iar epicentrul s-a situat la 30 de kilometri de Tirana. Cel mai afectat este orasul Durres, acolo unde mai multe cladiri s-au prabusit iar sute…

- Un accident teribil petrecut azi in RD Congo s-a soldat cu decesul a 22 de persoane. Mai mult, alți zece oameni au fost raniți. Incidentul a avut loc azi in sud-estul statului RD Congo, a notat Business Standard. Un camion al unei companii miniere s-a rasturnat in zona satului Mutetenya, din regiunea…