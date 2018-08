Incendiu devastator la Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea Un incendiu de proportii a izbucnit, sambata seara, la Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Zeci de pompieri s-au luptat ore in sir cu flacarile, care au distrus complet acoperisul cladirii, un important monument arhitectural din oras. Reprezentantii Primariei Oradea anunta, printr-un mesaj pe Facebook, ca municipalitatea se va implica pentru refacerea cladirii Palatului Episcopiei Greco-Catolice, ”unul dintre cele mai importante monumente arhitecturale din Oradea, emblema a orasului”, transmite News.ro . Un incendiu puternic a izbucnit la casa parohiala a palatului episcopal greco-catolic… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

