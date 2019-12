Stiri pe aceeasi tema

Detașamentul de Pompieri Ineu a intervenit cu doua echipaje, unul pentru descarcerare și unul SMURD, pe DJ 709, intre localitațile Cermei și Șomoșcheș, la un accident rutier.

Pompierii din Caras-Severin a fost alertați printr-un apel 112, referitor la un incendiu de padure care se manifesta la litiera duii din zona unitatii administrativ teritoriale Cornereva. La fața locului s-a deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție cu ...

Pompierii Detașamentului Petroșani, lucratori ai Ocolului Silvic Pui și jandarmi hunedoreni acționeaza in padurea aflata pe teritoriul satului Petros, la granița Parcului Natural Gradiștea Muncelului Cioclovina, pentru stingerea unui incendiu ce a afectat ...

O casa din localitatea araedana Miniș a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua echipaje de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD cu sprijinul SVSU Covasanț și SVSU Ghioroc, in operațiune fiind implicați in total 12 pompieri profesioniști…

Transgaz a anuntat, luni, ca a inaugurat statia de comprimare gaze naturale de la Jupa, judetul Caras-Severin, parte din proiectul BRUA.

Incendiu urias de vegetatie in Tinutul Padurenilor din Hunedoara, unde zeci de hectare de padure au fost cuprinse de un foc care ameninta inclusiv zone locuite de oameni. Din fericire, este doar scenariul unuia dintre cele mai mari exercitii de salvare...

In jurul orelor 02.00, Detașamentul de Pompieri Arad cu sprijinul Garzii nr. 2 de intervenție Chișineu Criș și a SVSU Santana a intervenit in...

In urma cu o saptamana, un barbat a fost dat disparut dupa ce ar fi intrat in lacul Secu. Cautarile au inceput imediat. "Un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Resita cu o barca cu motor efectueaza cautari pe suprafața lacului, iar o ...