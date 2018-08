Incendiu devastator în Germania. Zeci de victime Un incendiu devastator care a cuprins, rapid, marti seara, mai multe locuinte a produs ranirea a zeci de persoane in vestul Germaniei. Potrivit unor surse citate de publicatia Kolner Stadt-Anzeiger, se pare ca incendiul a izbucnit la o linie de inalta tensiune a caii ferate, intre localitatile Troisdorf si Siegburg. Flacarile s-au extins rapid la un numar de opt case situate in apropiere. In aceasta perioada, Germania se confrunta cu temperaturi foarte ridicate, lucru care este posibil sa fi contribuit la propagarea rapida a focului. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit marti dupa amiaza, in vestul Germaniei. Mai multe case au fost cuprinse de flacari si zeci de persoane au fost ranite, conform RomaniaTV.net. Un incendiu extrem de violent a izbucnit la linia de inalta tensiune a caii ferate, intre localitatile Troisdorf si Siegburg. Flacarile…

- Un incendiu extrem de violent a izbucnit la linia de inalta tensiune a caii ferate, intre localitatile Troisdorf si Siegburg. Flacarile au cuprins cu repeziciune opt case situate in apropiere. Focul s-a propagat rapid datorita temperaturilor ridicate din vestul Germaniei. Cel putin 30 de persoane…

- Zeci de persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in urma unui incendiu care a afectat mai multe case, in vestul Germaniei, anunta surse citate de publicatia Kolner Stadt-Anzeiger, transmite Mediafax.

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest...

- Zeci de oameni, inclusiv mai mulți copii, au fost raniți dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanța in nordul Germaniei, au anunțat autoritațile, precizand ca cele mai multe persoane au suferit rani ușoare, dar doua victime au suferit rani mai serioase, scrie Mediafax.

- Zeci de oameni, inclusiv mai mulți copii, au fost raniți dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanța in nordul Germaniei, au anunțat autoritațile, precizand ca cele mai multe persoane au suferit rani ușoare, dar doua victime au suferit rani mai serioase, scrie Mediafax.Citeste…

- Un autocar a fost implicat intr-un accident pe o autostrada din sud-vestul Germaniei, iar o persoana a murit si 30 au fost ranite, a precizat miercuri politia, conform dpa, preluata de agerpres. O persoana este ranita grav, iar alti pasageri au suferit rani usoare sau moderate, a spus un purtator…

- Doua zeci si patru de persoane a fost ranite, in cursul noptii de sambata spre duminica, intr-o explozie produsa intr-o cladire de locuinte din orasul Wuppertal, in vestul Germaniei, au anuntat...