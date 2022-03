Incendiu de vegetație uscată, la Aiudu de Sus, pe o suprafață de aproximativ 500 mp Incendiu de vegetație uscata, la Aiudu de Sus, pe o suprafața de aproximativ 500 mp Detașamentul de pompieri Aiud intervin sambata seara pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație in localitatea Aiudul de Sus. Arde vegetație uscata pe aproximativ 500 mp, potrivit ISU Alba. Incendiul este localizat, se lucreaza la stingerea acestuia. foto: arhiva Fiți la curent cu ultimele noutați. Urmariți Alba24 și pe Google News Citește Incendiu de vegetație uscata, la Aiudu de Sus, pe o suprafața de aproximativ 500 mp in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

