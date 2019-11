Alerta la pompieri, dupa ce a fost anunțat, prin serviciul 112, un incendiu de vegetație uscata și litiera in localitatea Vladeni. „S-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma (una de la ISU Brasov si una de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Dumbravița)”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, maior Cipiran Sfreja. The post Incendiu de vegetație la Vladeni appeared first on NewsBV .