- Un incendiu de vegetație a fost stins sambata in apropiere de Sacel si Baisoara.”Colegii sunt la fata locului si ofera ajutor pompierilor!”, anunța CERT Rescue. Aceștia spun ca incendiul a fost stins, dar pompierii stau in continuare in zona, pentru ca vantul il poate reaprinde.

- Actorul Gheorghe Danila a murit pe 1 martie 2021, la varsta de 72 de ani. Problemele de sanatate l-au facut sa se retraga din activitate in urma cu cațiva ani. Colegii de la Teatrul de Comedie din București au transmis mesaje de regret și condoleanțe familiei artistului. Doliu in lumea artistica a Romaniei.…

- Tragedie in familia prefectului de Alba, Nicolae Albu. Luni dimineața, fratele acestuia a suferit un infarct și a decedat. Barbatul in varsta de 55 de ani nu ar fi avut nicio afecțiune cunoscuta. Cu o seara inainte de tragedie acesta chiar ar fi jucat fotbal alaturi de mai mulți cunoscuți. Colegii…

- 10 hectare de vegetație uscata au fost cuprinse de flacari ieri seara, pe raza localitații Parscov. Intervenția pentru stingerea lui a fost dificila avand in vedere suprafața mare pe care se manifesta. Dupa trei ore de intervenție ale forțelor ISU Buzau cu oamenii din localitate, incendiul a putut…

- Pompierii militari de la subunitațile din Vicovu de Sus și din Radauți au intervenit aseara pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Costileva de Sus, comuna Ulma, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Evenimentul a fost anunțat pe 112…

- 0Serviciului Judetean de Ambulanta Arges a pierdut un salvator. Ambulantierul Dumitru Simon s-a stins fulgerator la locuinta sa. Colegii au incercat in zadar sa-l salveze. Ambulantierul Dumitru Simon a murit subit in propria casa. Colegii il așteptau la serviciu. Vestea a fost data pe Facebook de managerul…

- Astazi, echipa Salvamont Cavnic a avut parte de o surpriza extrem de placuta la partia Icoana, Cavnic. „Colegii nostri aflati de serviciu au fost chemați la baza partiei unde au avut bucuria de a gasi o familie extrem de frumoasa care ne-a donat o saltea special confecționata pentru akia cu care transportam…

- MESAJ…. S-a stins din viata unul dintre angajatii cu state vechi in Politia de Frontiera, Ioan Adrusca, care, de doi ani, iesise la pensie. Colegii, politisti de frontiera, au transmis un mesaj public de condoleante, iar modul sensibil si condescendent, in care au vorbit despre Ioan Andrusca, demonstreaza…