- Un incendiu a izbucnit marti dimineata la un hotel situat pe Splaiul Independentei, 20 de persoane fiind evacuate, anunta ISUBIF. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperisul unei cladiri P+2 cu destinatia de hotel, in Splaiul Independentei”, precizeaza sursa citata. Suprafata afectata…

- Pompierii din cadrul ISU Arad au fost solicitati in aceasta seara sa intervina la un uncendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 5 al unui bloc de locuinte cu 10 etaje din municipiul Arad, strada Predeal. Potrivit ISU Arad, intervin pompierii militari ai Detasamentului Arad cu doua autospeciale…

- Un barbat a fost gasit carbonizat intr-un apartament afectat de un incendiu. Incidentul a avut loc la ultimul etaj al unui bloc din municipiul prahovean Campina. Cincisprezece locatari au reusit sa iasa singuri din cladire. Alte sapte persoane, intre care un batran nedeplasabil, fiind evacuate de pompieri.…

- Au fost momente cumplite, in urma cu cateva ore, la un hotel de patru stele din Ploiești, dupa ce un incendiu violent a izbucnit in miez de noapte și a evacuat 50 de persoane cazate in cladire. Iata cum s-a intamplat totul!