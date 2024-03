Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit sambata, 2 martie, la un tren care circula pe ruta Iasi-Harlau, iar aproximativ 20 de persoane au ieșit singure, a transmis ISU Iași.Focul s-a produs la automotor, in statia Cotnari, iar la fața locului au intervenit doua mașini de intervenție și stingere cu apa si spuma, cu module…

- In urma unui puternic incendiu care a izbucnit duminica seara intr-un restaurant din Pitești, aproximativ 50 de clienți și opt angajați se aflau in interior. Autoritațile locale au intervenit pentru a gestiona situația de urgența. Restaurantul avea autorizație de securitate la incendiu. Imaginile de…

- Clientii si angajatii mall-ului Sun Plaza au fost evacuati, luni dupa-amiaza, dupa ce in incinta centrului comercial s-a simit miros de fum.„Este un anunt care a venit de la o persoana care se afla la mall si a spus ca se simte miros de fum in interior. Ulterior, s-au declansat sistemele de avertizare…

- O explozie s-a produs, miercuri, intr-un bloc din Codlea, judetul Brasov, deflagratia fiind urmata de un incendiu. O persoana a suferit arsuri pe 50 la suta din corp, primind ingrijiri medicale. Aproximativ 15 persoane din imobil s-au autoevacuat, potrivit news.ro.Explozia s-a produs intr-un apartament…

- O femeie de 86 de ani a decedat marti dimineata, intr-un incendiu izbucnit in apartamentul sau situat intr-un bloc din municipiul Galati, pe timpul interventiei pompierilor fiind evacuate 28 de persoane, 24 adulti si 4 copii, informeaza ISU Galati. ISU Galati a fost alertat prin Dispeceratul 112 despre…

- Pompierii din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei, pe Splaiul... The post Incendiu la un hotel din centrul Bucureștiului. 20 de persoane au fost evacuate appeared first on Special Arad · ultimele…

- Incendiu la un hotel din Bucuresti Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperisul unei cladiri P 2 cu destinatia de hotel, in Splaiul Independentei, cu suprafata afectata de 100 mp, transmite ISU Bucuresti Ilfov. Au fost evacuate 20 de persoane si alertate 8 autosp de stingere, 2 autoscari,…

- Un incendiu s-a produs intr-un spital de linga capitala Italiei, Roma. Flacarile au facut victime, sint și mai mulți raniți. Cel puțin patru persoane au decedat in urma unui incendiu produs vineri la un spital din orașul Tivoli, din estul Romei, de aproximativ 50 de mii de locuitori. {{691632}}Este…