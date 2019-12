Incendiul, care este inca activ, a fost declansat de doua focare diferite si simultane care au izbucnit marti dupa-amiaza in padurile din Rocuant si San Roque, si s-au unit in apropiere de loclitatea La Isla.



Deocamdata, flacarile au ars intre 15 si 8,5 hectare de vegetatie, iar apropierea de zona locuita a determinat decretarea alertei rosii in municipiul Valparaiso, potrivit Onemi, potrivit Agerpres.



La fata locului au fost desfasurate 15 brigazi, 4 avioane si 4 elicoptere ale Corporatiei Nationale Forestiere (Conaf); 28 de unitati ale Pompierilor Voluntari din Valparaiso,…