Pompierii din cadrul Detașamentului Turda și a Garzii Baișoara intervin in aceste momente, marți seara, in jurul orei 18:00, pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit situata in localitatea Iara. La fața locului au fost dislocate doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autoplatforma și, preventiv, un echipaj SMURD, unde au gasit acoperișul casei, cu o suprafața de aproximativ 200mp, cuprins in totalitate de flacari. Pompierii acționeaza in continuare pentru stingerea flacarilor, acestea fiind impiedicate de a se propaga mai departe de limitele in care au fost gasite.…