Incendiu de amploare în două comune din Vâlcea: ard peste 100 de hectare de vegetaţie uscată Purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Sorin Albinaru, a precizat ca in zona sunt 35 de pompieri si cativa zeci de membri ai serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta din cele doua localitati, interventia fiind ingreunata de vantul puternic si suprafata foarte mare care este cuprinsa de flacari, insa deocamdata nu sunt case in pericol.In cursul zilei de luni, in Valcea au fost inca 15 astfel de incendii, care nu au produs pana acum pagube materiale sau pierderi de vieti omenesti, insa autoritatile fac apel la cetateni sa nu mai dea foc vegetatiei uscate pentru a igieniza terenurile. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 58 de ani a decedat, luni dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un imobil din statiunea Baile Olanesti, au anuntat autoritatile din Valcea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea , autoturismul ar fi derapat si rasturnat in curtea unei case…

- Un argeșean de 65 de ani a fost gasit decedaat, in cursul zilei de ieri, langa o locuința din comuna olteana Samburești. Polițiștii Secției Rurala nr. 11 Verguleasa au fost sesizați ca o persoana a fost gasita decedata in comuna Samburești, Din primele verificari, polițiștii au stabilit identitatea…

- Pompierii din Bacau intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in Moinesti. Ard cioate si doboraturi, pe o suprafata de aproximativ 2 hectare, potrivit news.ro.”Pompierii militari au fost solicitati sa intervina in municipiul Moinesti, cartier Lucacesti,…

- Pompierii din Bacau intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in Moinesti. Ard cioate si doboraturi, pe o suprafata de aproximativ doua hectare.

- O intervenție de urgența a avut loc, azi noapte, la Ilovaț, pentru salvarea a doua persoane care s-au rasturnat cu mașina in decor. Polițiștii din Izvoru-Birzii au fost sesizați de un barbat de 62 de ani, din Ilovaț, ca pe DJ 671 E, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Potrivit IPJ Mehedinți…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Campina au fost solicitați sa intervina in aceasta noapte pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a cuprins un atelier de tamplarie și anexe gospodarești in comuna Brebu, sat Brebu Megieșesc. In cel mai scurt timp, la locul evenimentului…

- Peste 100 de hectare de vegetatie uscata au fost afectate de un incendiu in judetul Tulcea, iar pompierii au stins focul dupa mai bine de cinci ore, potrivit news.roReprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulea au anuntat ca seara trecuta, pompierii Detasamentului Tulcea au intervenit…