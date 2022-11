Incendiu cu urmări cumplite! Doi copilași au murit O nenorocire s-a abatut, joi, asupra unei familii dintr-o localitate buzoiana. Un incendiu care a izbucnit in casa in care se aflau un baiețel și o fetița a curmat viețile celor doi copilași. Incendiul cu urmari dramatice a izbucnit la o locuința din Sirbești, comuna buzoiana Vintila Voda. Pompierii au ajuns la fața locului, pentru […] The post Incendiu cu urmari cumplite! Doi copilași au murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

