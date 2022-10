Incendiu cu final tragic in judetul Tulcea. O femeie a murit dupa ce locuinta i-a fost cuprinsa de flacari (FOTO)

Incendiu locuinta in localitatea Victoria din judetul Tulcea In cursul acestei dimineti doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Tulcea, au intervenit in localitatea Victoria din judetul Tulcea pentru limitarea si stingerea unui incendiu produs la o locuinta. Ajunsi la locul interventiei, salvatorii au procedat pentru localizarea incendiului, iar o echipa de pompieri a patruns in locuinta pentru recunoastere si salvare. Din pacate, in interior a fost gasita o victima de sex feminin, f ...