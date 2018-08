Incendiu California. Sute de mii hectare arse Grupate sub denumirea comuna 'Incendiul din Mendocino Complex', cele doua focare au distrus pana in prezent 114.850 de hectare de teren - o suprafata apropiata de aceea a metropolei Los Angeles - si nu sunt controlate decat in procent de 30%, a anuntat CalFire, serviciul californian de lupta contra incendiilor. Doua persoane au murit din cauza flacarilor 'Astazi, un front atmosferic de presiune ridicata a adus in regiune o vreme mai calda, seceta si vanturi puternice', a anuntat CalFire intr-un comunicat. 'In aceasta seara, echipele de pompieri vor incerca sa profite de temperaturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua incendii care devasteaza nordul Californiei au format, impreuna, luni, cel mai mare incendiu din istoria acestui stat american, potrivit unui anunț facut de autoritațile americane. Grupate sub denumirea comuna „Incendiul din Mendocino Complex”, focarele au distrus, pana in acest momemnt, 114.850…

- Doua focare care devasteaza nordul Californiei au format impreuna cel mai mare incendiu din istoria acestui stat din vestul Statelor Unite, au anuntat autoritatile, relateaza AFP conform News.ro . Numite impreuna ”incendiul de la Mendocino Complex”, cele doua sinistre au distrus pana in prezent 114.850…

- Doua incendii care se propaga cu repeziciune in nordul Californiei s-au extins la peste doua treimi din suprafata Los Angeles, context in care peste 20.000 de localnici au primit ordin de evacuare, relateaza Reuters. Cele doua incendii numite impreuna "Complexul Mendocino" fac ravagii…

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Heather Watson (Romania/Marea Britanie) s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la San Jose (SUA). Buzarnescu si Watson, cap de serie numa...

- Cei aproximativ 36.000 de pompieri, care se lupta cu unul dintre cele mai distrugatoare incendii de vegetatie din istoria statului California, spera ca vantul mai calm de marti sa le permita sa avanseze in actiunile de control al flacarilor, potrivit Reuters. Decesele a sase persoane au fost confirmate…

- Un al doilea pompier si a pierdut viata in incendiul din apropierea orasului Redding, in nordul Californiei, a precizat vineri pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului de pompieri Calfire, conform Agerpres.ro. 39; 39;Doi pompieri au murit in incendiul 39;Carr 39;. Soferul unui buldozer a murit…

- O persoana a murit intr-un violent incendiu de padure in nordul Californiei, care a provocat si evacuari, au anuntat vineri autoritatile, citate de AFP. Incendiul, denumit "Carr", a lovit orasul Redding si a traversat joi seara un curs de apa. Acesta a ramas in mare parte in afara controlului pompierilor.…

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza…